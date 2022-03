Bosa

In tanti mobilitati nella cittadina della Planargia per il progetto a favore di anziani e bambini, ma non solo

Con la cerimonia di consegna dei dispositivi acquistati si è chiuso ieri, nel cortile dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bosa, “L’innegabile Natale”, il progetto promosso in collaborazione con l’Auser da Antonio Caria, con l’obiettivo di raccogliere i fondi da destinare all’acquisto di alcune apparecchiature distribuite poi a enti e associazioni che operano in città.

Nata quasi per gioco, l’iniziativa ha potuto contare sulla collaborazione di alcuni commercianti, imprese edili, studi medici di Bosa e dalla stessa prima squadra del CS Bosa Calcio.

“Ma è stato proprio il gran cuore di Bosa e dei bosani a rispondere con entusiasmo all’appello – ha spiegato ieri Antonio Caria – In tanti hanno offerto il loro contributo e in molti si sono prestati a posare per una foto con indosso le magliette create e acquistate in cambio di un contributo”.

Magliette ormai diventate oggetti di culto. Coloratissime e di misure adatte a grandi e piccoli, hanno la stampa di volti di personaggi famosi accompagnati da modi di dire tipici dell’ ironia dei bosani. Un grande successo, con la richiesta di magliette arrivate perfino da bosani residenti in Messico o negli Stai Uniti, che ha spinto gli organizzatori a prevedere la ristampa di nuove magliette, dopo le prime 100 subito esaurite.

Un’idea accompagnata dal messaggio “Compra Locale” e con la decisione, anche questa molto gradita, di effettuare tutti gli acquisti, magliette e dispositivi medici e tecnologici, esclusivamente presso esercizi commerciali di Bosa.

Da qui la necessità di allargare gli obiettivi. Raggiunta la somma da destinare all’acquisto dell’ impianto cinema, da donare alla Casa di Riposo “Mario Sanna” di Bosa, la distribuzione di altre magliette, la donazione in memoria della Signora Rosa Ledda, e la collaborazione con la Onlus Luisa Monti, ha consentito di acquistare anche tre defibrillatori e un impianto di videosorveglianza.

I defibrillatori sono stati donati ieri al Cottolengo di Bosa, al Progetto H e all’oratorio San Giovanni Bosco, mentre l’impianto di videosorveglianza è stato consegnato invece alla struttura dell’Auser, al Tirassegno in Via Carducci.

Nel ritirare i dispositivi la superiora del Cottolengo, suor Cristiana, e Suor Elisa, dell’oratorio, hanno rivolto un particolare ringraziamento agli organizzatori e ai sostenitori dell’iniziativa.

Un apprezzamento è arrivato anche da Silvio Tanda, chirurgo presso l’ospedale di Bosa, e da Antonietta Carta e da Massimo Mocci, titolari a Bosa di due affermati esercizi commerciali. Antonietta Deriu e Lia Baglioni, in rappresentanza della Onlus Luisa Monti, hanno avuto in dono delle coloratissime magliette da consegnare ai bambini della struttura di Nairobi, sostenuta dalla loro associazione.

Antonio Caria ha annunciata l’avvio di un nuovo progetto per una nuova raccolta fondi da destinare all’ allestimento di un campo da bocce per gli anziani, nel giardino del Tirassegno con ingresso da Viale Alghero.