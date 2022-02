Il grande cuore dei sardi: “300 famiglie già disponibili ad accogliere i bimbi dell’Ucraina”

A 24 ore dal lancio dell’appello oltre 300 famiglie hanno dato la propria disponibilità ad accogliere in bambini dell’Ucraina in fuga dalle zone di guerra. Dopo 24 ore dal lancio dell’appello, la email dell’associazione “Cittadini del mondo” di Cagliari ha ricevuto oltre 300 disponibilità di famiglie ad accogliere i bambini ucraini in fuga dalle zone di guerra. “Tante le nostre famiglie che in questi anni hanno ospitato i bambini bielorussi attraverso il ‘Progetto Chernobyl’ e che oggi danno la disponibilità ad accogliere i bambini ucraini dalle zone di guerra, dimostrando che la solidarietà non conosce confini e nazionalità ma vuole essere un gesto concreto di aiuti”, spiegano il presidente Giuseppe Carboni e il segretario Carlo Altea. “La guerra è una tragedia immensa le cui conseguenze le pagano i più deboli, in particolare i bambini”.“Oggi diamo la piena disponibilità ad ospitare i bambini ucraini in fuga dalle zone di guerra e speriamo questa estate che possa riprendere il ‘progetto Chernobyl’ dopo due anni di interruzione a causa del Covid. La guerra è una tragedia immensa le cui conseguenze le pagano i più deboli, in particolare i bambini”.La federazione nazionale Avib alla quale aderiamo che raccoglie associazioni di accoglienza internazionale a favore dei bambini bielorussi ( http://www.avib.it/) dislocate in tutta Italia, sta lavorando per costruire le intese con le istituzioni coinvolte di concordare le modalità operative ed autorizzative per la gestione delle accoglienze. Le nostre associazioni da vent’anni organizzano l’accoglienza temporanea in Italia presso le famiglie aderenti o in strutture adeguate di minori stranieri nell’ambito dei progetti di solidarietà internazionale, si tratta di attività delicate che vanno gestite al meglio tutelando al massimo questi minori, per questo occorre un importante lavoro propedeutico anche da un punto di vista burocratico. “Ribadiamo i nostri contatti: chi fosse interessato può contattare la nostra Associazione alla mail:oppure alla mail della federazione AVIB, che opera a livello nazionale, per poter creare una mailing list delle famiglie disponibili, attraverso la quale non appena sarà chiaro come poter procedere alle accoglienze comunicheremo le modalità operative”.