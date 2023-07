Il grande caldo in Sardegna durerà ancora: nel fine settimana arriva l’anticiclone Caronte

Oristano

Temperature elevate, dopo gli ultimi giorni di afa. Stamattina Cuglieri ha già registrato 38,3°C

Non accenna a diminuire la morsa di caldo che avvolge la Sardegna e proprio oggi dovrebbe far registrare le temperature maggiori. A metà mattina, secondo la stazione meteo di Sardegna Clima a Cuglieri – il paese più caldo in provincia di Oristano – si erano già raggiunti i 38,3 gradi.

A causare giornate torride e notti di afa è ancora l’anticiclone Cerbero. Domenica prossima lascerà la Sardegna, ma passerà il testimone all’anticiclone Caronte che – con temperature ancora più roventi – porterà la terza ondata di calore sull’Italia.

Previsione confermata da ilMeteo.it. Antonio Sanò, fondatore del sito, spiega: “Il caldo non finirà e anzi, raddoppierà: da domenica 16 luglio l’anticiclone Caronte, seguendo le orme del personaggio dantesco, ci traghetterà direttamente nel cuore dell’estate. Prima di ciò, tuttavia, su alcune regioni la pressione cederà temporaneamente”.

Ma non accadrà in Sardegna. “Tra mercoledì e giovedì un vortice ciclonico attivo tra Islanda, Regno Unito e Scandinavia invierà la coda di una perturbazione fin verso l’Italia”, prevede Sanò. “Il fronte instabile si manifesterà sotto forma di forti temporali accompagnati da improvvise grandinate (con chicchi di grosse dimensioni) e violenti colpi di vento. Le zone maggiormente interessate saranno le Alpi, ma non è da escludere che alcune celle temporalesche, particolarmente intense, possano raggiungere anche la Pianura Padana”.

“Con il sopraggiungere dei temporali, le temperature perderanno qualche grado, , quantomeno al Nord, pur rimanendo sempre molto calde”, spiega il meteorologo sul sito iLMeteo.it. “Sul resto dell’Italia continuerà ad essere ampiamente soleggiato, con caldo in aumento al Sud, soprattutto in Puglia dove si toccheranno i 40-41°C nel Foggiano”.