“Il Governo supporterà il progetto sul biometano promosso dalla 3A”

Arriverà il sostegno del Ministero al progetto per la produzione di biometano dai reflui delle aziende agricole di Arborea. Lo ha assicurato la viceministra dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, che stamane ha visitato lo stabilimento della 3A, insieme al ministro delle Politiche agricole, Alfredo Patuanelli.

“È un progetto integrato che può incidere sui costi operativi e credo che possa essere portato avanti”, ha dichiarato la viceministra. “Io credo che in un momento come quello che stiamo affrontando, dopo gli interventi che l’azienda ha fatto per acquisire altre realtà produttive e stabilimenti anche nella penisola, sia opportuno supportare un campione di filiera come la 3A. Quindi noi ci dobbiamo essere sia sul fronte energetico, ma anche sui progetti che servono per sostenere l’azienda. L’agricoltore”, ha proseguito la viceministra, “non è solamente un imprenditore agricolo, è un’attività produttiva. Questo deve essere un messaggio forte: le aziende agricole devono arrivare pronte per sostenere la filiera. Se noi riusciamo a fare questo stiamo rendendo un grande valore al territorio”.

Il progetto per la produzione del biometano proposto dalla 3A si aggiunge all’impiego del metano liquido, che ha avuto l’azienda lattiero casearia di Arborea tra i precursori in Sardegna e che ha già consentito di attivare un primo circolo virtuoso nello stabilimento di Arborea. Qui conferiscono il latte oltre 300 aziende sarde, la maggiore parte delle quali insediate nel comprensorio della bonifica.



Lunedì, 14 giugno 2021

