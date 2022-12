Nurachi

L’imperdibile serata organizzata dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino”

Anche quest’anno torna l’immancabile appuntamento con il gospel dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, con ospite d’eccezione il gruppo South Carolina Mass Choir, direttamente dagli Stati Uniti per l’evento “Concerto gospel Americano”.

Il Centro Sociale Polivalente di Nurachi ospiterà, venerdì 23 dicembre alle ore 21, la prestigiosa serata all’insegna del perfetto connubio tra la tradizione del gospel natalizio e il sound moderno del coro.

Il coro. Con un sound esplosivo che fa da cornice alle sfumature e suggestioni celestiali tipiche della tradizione gospel afroamericana, il coro fu fondato sul finire degli anni ‘90 da Michael Brown, che ancora oggi si occupa della sua direzione.

Nato inizialmente con il primario intento di dare spazio ai molti giovani appassionati di gospel in cerca di un’occasione per esprimere il proprio talento coltivando l’ambizione di costruire una carriera nel mondo della musica, in pochi anni raggiunge le 45 unità e diventa una delle formazioni giovanili più interessanti ed acclamate del gospel contemporaneo della regione.

Sotto la sapiente guida di Michael Brown – attuale prima voce del coro – ha preso avvio un’intensa attività di studio e di approfondimento della cultura gospel e spiritual dalle origini ai giorni nostri, portando la corale a interpretare non solo le forme moderne del famosissimo genere musicale, ma anche quelle più tradizionali conosciute e cantate dai lori avi.

Si esibiranno nel corso della serata le voci Essence Geddings, Javetta Cambell, Rene Massey, Donald Hurston, Angela Perry- Taylor, Samitria Gilliard e Tia DuRant. Agli strumenti si troveranno invece David Bell alla chitarra, Randy Stephens al basso, nonché Albert Jenkins e Richard Wrighten, che accompagneranno non solo con percussioni e batteria, ma anche con il loro canto. Micheal Brown sarà affiancato da Sean McClain nelle cosiddette keys.

Biglietti. La vendita dei biglietti – al prezzo di 15 euro per gli interi e 8 euro per i ridotti riservati agli under 15 – avranno avvio il 20 dicembre presso la sede dell’Ente Concerti in via Ciutadella de Menorca dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Il concerto è inserito nella 48^ Stagione Concertistica dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” con l’organizzazione con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Nurachi.

Per tutte le informazioni si possono visitare la pagina Facebook e il sito ufficiale dell'Ente.