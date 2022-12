Paulilatino

Si esibirà con 8 coristi e 3 musicisti diretti dal maestro Francesco Finizio

Tappa a Paulilatino del tour di Claudia Marss & Gospel Italian Singers. Domani (lunedì 19 dicembre) la straordinaria cantante scelta da Nicola Piovani per la “Stabat mater” si esibirà al Teatro Grazia Deledda in uno dei concerti di Natale più attesi in ambito gospel e non solo.

La cantante sarà affiancata da 8 coristi e 3 musicisti diretti dal maestro Francesco Finizio.

“Siamo davvero contenti ed onorati di ospitare qui a Paililatino una delle voci più belle del mondo gospel e jazz”, dichiarano da Sardegna Teatro, “sarà un concerto strepitoso e dalle emozioni uniche da non perdere assolutamente.”

Claudia Marss, nata a Salvador di Bahia in Brasile, è una cantante e compositrice, conosciuta per la sua voce duttile ed espressiva. La Marss trova nella fusione della musica popolare brasiliana con la musica afro americana il campo fertile ideale per esprimere la sua grande forza interpretativa.