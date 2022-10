Giorgia ha giurato e sulla sua pagina Fb in copertina adesso sventola una enorme bandiera bianca. Ancora elegantissima nel suo tailleur blu, ha giurato insieme ai ministri del primo governo della storia italiana che sarà guidato da una donna. Al giuramento dei ministri del governo Meloni è stata la piccola Ginevra a rubare la scena. La bimba, figlia della premier e del giornalista Andrea Giambruno , biondissima come la mamma, a un certo punto è stata inquadrata dalle telecamere mentre riceve un bicchiere d’acqua dai commessi, gesto di cortesia ripagato con un grazie e un grande sorriso, come riferisce il nostro giornale partner Quotidiano.net. “Ginevra, in un vestitino bianco tutto frange e piume , i capelli raccolti e intrecciati, era seduta accanto al papà, lo sguardo incuriosito mentre nel Salone delle feste del Quirinale sfilavano i ministri per la firma e il giuramento davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Poi ecco lo scatto che intenerisce: la piccola posa il capo sulle ginocchia del papà”.

