Palmas Arborea

Notificato anche il riconoscimento ufficiale del Distretto rurale da parte della Regione

Il Distretto rurale “Giudicato di Arborea” – il primo nell’Oristanese – ora è iscritto nel registro nazionale dei Distretti del cibo, presso il Ministero per le politiche agricole e forestali. La conferma è arrivata assieme alla notifica della determinazione di riconoscimento da parte del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali (Direzione generale dell’Agricoltura) della Regione Sardegna.

“Si tratta di un importante strumento di sostegno per l’economia dei nostri territori” commenta Pier Paolo Erbì, presidente dal nuovo Distretto e coordinatore del gruppo promotore. “Ho creduto da subito nell’importanza di assicurare alle nostre aziende, associazioni e più in generale alle nostre popolazioni i benefici e le opportunità che derivano dall’istituzione del Distretto rurale”.

Per Giorgio Scano, sindaco di Simala e presidente dell’Unioni di Comuni del Parte Montis, il riconoscimento del Distretto rurale da parte della Regione Sardegna apre a numerose possibilità e rappresenta una importante occasione per organizzare il territorio in una logica di rete, accresce la competitività delle nostre imprese e incrementa i fattori di successo anche nella candidatura ai numerosi bandi e opportunità di finanziamento.

“Un territorio coeso e organizzato ha maggiori capacità di resilienza e di risposta alle avversità che minacciano socialmente ed economicamente le nostre popolazioni”, ha detto Scano. “Su queste considerazioni abbiamo costruito e consolidato una rete di cooperazione fra 20 Comuni e 3 Unioni, sicuri che le comunità possono guidare i propri processi di sviluppo e interloquire con le istituzioni svolgendo le necessarie azioni di sindaco territoriale”.

Per Giacomo Obino, sindaco di Simaxis e rappresentante dell’Unioni di Comuni della Bassa Vale del Tirso Grighine, la conclusione dell’iter amministrativo di riconoscimento del Distretto rurale “Giudicato di Arborea” rappresenta il punto di partenza di nuovi approcci e collaborazioni fra i territori limitrofi che riconoscono nel dialogo rispettoso e nella cooperazione l’occasione per sviluppare in forma omogenea i territori.

“Abbiamo svolto con impegno e puntualità ogni attività prevista dalle norme e dalle direttive, sicuri che il Distretto rurale fosse fortemente voluto da tutti, come ampiamente dimostrato nelle diverse fasi del processo partecipativo e dalle riunioni di animazione, che hanno visto la presenza di oltre 900 persone”, conclude il sindaco Obinu.

Il Distretto rurale “Giudicato di Arborea” è integrato da oltre 300 imprese e associazioni, dai Comuni di Allai, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Ollastra, Palmas Arborea, Pompu, Santa Giusta, Samugheo, Siapiccia, Siamaggiore, Simala, Simaxis, Siamanna, Siris, Solarussa, Villaurbana, Zerfaliu, Uras e dalle Unioni di Comuni dei Fenici, Parte Montis e Bassa Valle del Tirso Grighine. Su questi territori andranno ad implementarsi i diversi interventi previsti dal Piano di Distretto, che prevede un impegni finanziari per oltre 25 milioni di euro.

Lunedì, 1° agosto 2022