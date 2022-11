Un volume pensato per aiutare a scoprire la grandezza di un’isola come la Sardegna, puntando sia sulla bellezza naturalistica che sulla ricchezza di storia e cultura.

«La redazione delle Guide de La Repubblica mi ha contattato descrivendomi il progetto, che ho deciso di sposare con entusiasmo. Mi sembrava un’ottima occasione per poter contribuire a valorizzare una parte della Sardegna nella quale vivo e che ho avuto la fortuna di esplorare», dice il giornalista. «Ho avuto il piacere di poter raccontare un itinerario che ripercorre la costa nord, da Alghero a La Maddalena, inserendo una serie di luoghi da vedere e cose da fare. In particolare ho voluto sottolineare il fascino della natura e dei tramonti straordinari che si vedono da Alghero, un elemento su cui credo si possa puntare ancora di più in chiave promozionale, insieme ad altri luoghi magici e magnetici come l’Argentiera e le cale di Costa Paradiso e Santa Teresa di Gallura».

Fonte: Link Oristano

