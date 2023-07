Il giallo di Giacomo, il 39enne di Gonnesa scomparso nel nulla: ricerche a vuoto

È diventata ormai un giallo la scomparsa di Giacomo Solinas, 39 anni, di Gonnesa. L’uomo è scomparso da tre giorni. Doveva iniziare un nuovo lavoro nel nord Sardegna, la classica stagione. Invece, è uscito all’improvviso di casa, ha spento il cellulare ed è diventato un fantasma. Tutte le ricerche, sinora, sono andate a vuoto: nessuna traccia di Solinas in tutta Gonnesa ma nemmeno nelle aree limitrofe.

“Ancora non abbiamo avuto notizie purtroppo”, spiega la sorella, Giorgia. “Vi ringrazio tantissimo per il supporto, significa tanto per noi. Grazie!”.