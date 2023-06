Il giacinto d’acqua invade di nuovo il canale di San Giovanni fino allo stagno di Santa Giusta

Oristano

Il Comune di Oristano ha chiesto l’intervento del Consorzio di bonifica

Con il caldo (tardivo) di fine primavera si ripresenta puntualmente il problema dell’invasione del giacinto d’acqua.

Mentre nel rio Mar’e Foghe la pianta aliena infestante è stata eliminata, non si può dire altrettanto per Oristano. In queste settimane il giacinto d’acqua si sta riproducendo velocemente e ha oramai invaso tutto il canale di San Giovanni, interessando come consuetudine anche una parte dello stagno.

Per bloccare la proliferazione della pianta, il Comune di Oristano ha chiesto l’intervento del Consorzio di Bonifica.

“Il Consorzio ha siglato una convenzione da 160mila euro con il Comune di Oristano”, ha spiegato il presidente Carlo Corrias, “prevede il nostro intervento nel canale di San Giovanni, che corre parallelo alla strada consortile che va dalla periferia di Oristano sino allo stagno di Santa Giusta”.

“Abbiamo un anno di tempo, dalla firma dell’accordo, per ultimare le bonifiche del giacinto d’acqua. I lavori sono già iniziati e contiamo di completarli tra luglio e agosto. Siamo già a buon punto, l’intervento terminerà certamente entro l’estate”.

