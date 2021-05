Il Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio in visita a Cagliari

Il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Carmelo Burgio, Comandante Interregionale dei Carabinieri “Podgora”, responsabile dell’Arma dei Carabinieri per il Centro Italia e la Sardegna, ha fatto oggi visita al Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, ricevuto dal Comandante della Legione Sardegna Generale Francesco Gargaro, dal Comandante Provinciale Colonnello Cesario Totaro, dai militari della sede e dei reparti della Provincia e da alcuni membri della “Rappresentanza Militare” e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La finalità di questa seconda visita in terra sarda, significativa di un particolare attaccamento all’isola, è stata quella di incontrare e sostenere moralmente i carabinieri della Provincia nel loro impegno quotidiano in favore della popolazione locale; stabilire un contatto diretto con le articolazioni minime dell’Arma dei Carabinieri, recandosi di persona presso alcune Stazioni, anche le più isolate, che rappresentano talvolta l’unico presidio dello Stato sul territorio; esprimere apprezzamento per le operazioni di servizio che sono andate ancora una volta a colpire le principali piazze dello spaccio nella città di Cagliari.

Nel corso dell’incontro con i militari dell’Arma, il Comandante Interregionale ha rivolto grande interesse a ogni questione inerente alla Sicurezza Pubblica, soffermandosi sull’importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante opera di prevenzione e di presidio attivo del territorio, posta in essere secondo tradizione dalle Stazioni, unità operative elementari dell’Arma, in maniera capillare Comune per Comune, soprattutto attraverso la vicinanza e l’ascolto dei cittadini.

