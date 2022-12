Il gatto del quartiere azzannato da un pitbull a San Michele: “Sapere che sei morto, mi ha straziato il cuore”

GATTO DI QUARTIERE AZZANNATO DA UN PIT BULL, A SAN MICHELE. LO SFOGO DI VALENTINA A RADIO ZAMPETTA SARDA. Purtroppo il corretto comportamento che il conduttore di un cane deve assumere, è difficile riscontrarlo sempre. Ultimamente in redazione ci sono giunte storie strazianti di gatti azzannati da cani di proprietà, sguinzagliati e incustoditi, mettendo in serio pericolo non solo i gatti ma anche le persone. Ci hanno riferito di scene in cui la mamma gatta perde la vita per salvare i suoi gattini, oppure gatti di quartiere azzannati davanti agli occhi dei proprietari dei cani che indifferenti assistono allo strazio. Valentina da qualche giorno cercava il gatto di quartiere di cui se ne prendeva cura, Lillo, appena 2 anni e mezzo,era un gatto dolce e affettuoso, purtroppo nonostante la sua dolcezza e bellezza non ha mai trovato una casa sicura. Raccoglieva le coccole dei residenti del quartiere e proprio quel luogo è stata la sua condanna alla morte. Segue l’ appello di Valentina rivolto a chi possiede cani aggressivi, soprattutto nei confronti dei gatti. “Sapere che sei morto, mi ha straziato il cuore. Sapevo già dentro di me che sicuramente eri morto, anche se nessuno ha parlato, pazienza l’onestà e la sincerità non sono per tutti. Ti avrei dato un ultimo bacio, se solo l’avessi saputo, bambino mio. Mettere una museruola al cane se è aggressivo con i gatti vuol dire avere buon senso e amore per tutti gli animali, avere senso civico e rispetto per chi si è sempre preso cura dei gatti. Il gatto merita di vivere anche se in un giardino”. Speriamo in una maggiore presa di coscienza da parte di chi adotta un animale, nel rispetto reciproco e soprattutto nel rispetto alla vita.

