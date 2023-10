Il Gal Terras de Olia investirà due milioni e mezzo di euro e deve decidere come

Cuglieri

Serie di incontri pubblici per definire le ipotesi di intervento

La costruzione della nuova strategia di sviluppo locale del GAL Terras de Olia parte venerdì prossimo 6 ottobre da Magomadas e farà tappa a Santu Lussurgiu, Bosa, Modolo, Nurachi, Bauladu e Seneghe, per chiudere il 31 ottobre a Cuglieri con l’approvazione del Piano di azione 2023-2027.

“Si tratta di un percorso partecipativo dal basso, che caratterizza l’approccio dei Gruppi di azione locale – ha spiegato Gianbattista Ledda, Presidente del GAL Terras de Olia – e che coinvolgerà cittadini, imprese, enti pubblici e diversi portatori di interesse locali. Definiamo insieme le azioni che nel corso della prossima programmazione europea 2023-2027 si tradurranno in bandi di finanziamento pubblico e interventi per il territorio e di cooperazione”.

Attraverso la PAC-Politica agricola europea e il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna, anche il GAL Terras de Olia ha a disposizione una dotazione finanziaria iniziale di almeno 2.500.000 €, per rispondere alle esigenze e ai fabbisogni che emergeranno dagli incontri partecipativi calendarizzati. La nuova strategia dovrà essere presentata all’Assessorato all’Agricoltura entro il 10 novembre.

“E’ fondamentale che le nostre comunità e le imprese del Montiferru, Alto Campidano e Planargia – ha aggiunto Ledda – partecipino agli incontri. Saranno anche l’occasione per confrontarci sulle attività portate avanti con la precedente programmazione, peraltro ancora in corso, e sulle diverse opportunità che devono procedere in sinergia, quali la Programmazione territoriale con “La sapienza del villaggio” e il Distretto rurale TerrAmare”.

Il programma del percorso partecipativo e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito https://www.galterrasdeolia.it/percorso-partecipativo-di-programmazione-2023-2027/

La scheda. Il GAL Terras de Olia è un’Associazione con personalità giuridica i cui soci sono 52 privati (imprese, associazioni e cittadini), i 20 Comuni e le 2 Unioni dei Comuni del Montiferru-Alto Campidano e della Planargia. Ha sede a Cuglieri. Per informazioni e appuntamenti: 0785 39102, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , www.galterrasdeolia.it.

I GAL – Gruppi di Azione Locale gestiscono fondi europei nell’ambito della strategia LEADER, destinata ai territori rurali caratterizzati da rilevante calo demografico, carenza di servizi e fragilità del sistema produttivo. La programmazione dei fondi LEADER si basa sul coinvolgimento diretto delle popolazioni rurali, degli operatori economici e degli enti pubblici territoriali in tutto il processo decisionale, dalla fase di definizione delle strategie alla loro attuazione.

I GAL sono costituiti da partenariati pubblico – privati che hanno il compito di elaborare e realizzare a livello locale una strategia di sviluppo innovativa, multisettoriale e integrata, in grado di generare occupazione e inclusione sociale. I GAL hanno la funzione di accrescere le potenzialità dei territori rurali in una prospettiva di lungo termine, attraverso la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale presente nelle aree interne e tramite il rafforzamento del capitale sociale e imprenditoriale.

Martedì, 3 ottobre 2023