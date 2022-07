Il Gal Sinis e i suoi prodotti tra i protagonisti di “Mare Terra Isole” a Cagliari

Cagliari Incontro fra Sardegna e Azzorre in un evento culturale ed enogastronomico

Anche il Sinis e i suoi prodotti saranno in mostra oggi e domani a “Mare Terra Isole”, al convento di San Giuseppe in via Paracelso a Cagliari. L’occasione è un evento culturale ed enogastronomico realizzato per il progetto di cooperazione transnazionale “Accorciamo le distanze – Filiera corta tra terra e mare”, che vede protagonisti i Gal sardi e alcuni portoghesi. Il progetto ha il sostegno delle istituzioni europee e si inserisce nel programma di sviluppo rurale 2014-2020. I Gal organizzano due eventi internazionali, uno in Sardegna e uno alle Azzorre, a sostegno dei produttori locali e per la promozione dei territori. Durante la tappa sarda, sarà possibile partecipare a laboratori, seguire un cooking show con chef Marina Ravarotto e chef Patrícia Cheio che farà incontrare le tradizioni sarde e portoghesi, assistere a concerti e conferenze, ma soprattutto scoprire e assaggiare i migliori prodotti enogastronomici locali. L’ingresso è libero. Dettagli e orari sul sito sardiniameetsazores.eu. Sarà un’importante vetrina per tutti gli operatori del territorio del Gal Sinis che hanno aderito all’iniziativa: Sinis Agricola, Sardo Sole, Sa Marigosa, Tenute Evaristiano, Riso i Ferrari, Oleificio Giovanni Matteo Corrias, Penisola del Sinis e Sea Sport & Life.

La locandina della kermesse Mare, Terra, Isole

Tra gli obiettivi primari del progetto, quello di incentivare e promuovere le eccellenze locali in un contesto urbano, regionale e internazionale. «Il progetto “Accorciamo le distanze” si sposa perfettamente con le nostre attività e la nostra strategia di sviluppo locale finalizzata alla valorizzazione delle specificità locali tipiche e di qualità, che insistono in un territorio ricco anche di risorse ambientali e culturali», ha detti il presidente del Gal Sinis Alessandro Murana, soddisfatto anche per la presenza – come partner del Gal – della Fondazione Mont’e Prama, che curerà l’allestimento di una mostra sui Giganti. «La cooperazione è un punto di riferimento imprescindibile della nostra strategia d’azione ed eventi come questo sono fondamentali per offrire alle imprese del territorio un proprio spazio per promuovere i propri prodotti, oltre che per garantire un prezioso scambio di esperienze tra i vari partecipanti all’iniziativa», commenta Cristiano Deiana, direttore del Gal Sinis. «La creazione di reti e sinergie tra varie identità e istituzioni è proprio uno degli obiettivi del nostro piano d’azione, in particolare l’azione di sistema Dmo Sinis – Visit Sinis», conclude Deiana. Venerdì 8 luglio 2022

Fonte: Link Oristano