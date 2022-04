“Dobbiamo puntare a valorizzare le peculiarità del nostro territorio, per questo crediamo in una strategia di destinazione che integri cultura, ambiente e produzioni locali e sappia rispondere alla domanda turistica e che, secondo le indicazioni che abbiamo rilevato alla Bit, è focalizzata sempre più sulla ricerca di esperienze immersive e coinvolgenti strettamente connesse al contesto locale”, ha affermato il direttore del GAL Sinis Cristiano Deiana.

“La presenza di operatori turistici del Sinis all’interno degli spazi dedicati alla Regione Sardegna – ha proseguito Alessandro Murana – ha consentito di consolidare rapporti già esistenti e di allacciarne dei nuovi con quei buyers che hanno manifestato il loro interesse per il territorio del SINIS e per la sua diversificazione dell’offerta turistica”.

“Rinnoviamo con questa iniziativa la nostra partnership con la Fondazione Mont’e Prama, avviata lo scorso novembre a Paestum in occasione della XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico – ha dichiarato il Presidente del GAL Sinis Alessandro Murana -. Proseguiamo con orgoglio questa intensa e proficua collaborazione volta a far ottenere al territorio del Sinis e alle sue innumerevoli ricchezze culturali, ambientali e enogastronomiche l’attenzione che meritano”.

Dopo tre giorni di esposizioni, conferenze e intenso networking si è conclusa ieri la BIT 2022, la manifestazione di riferimento per il turismo in Italia, che si è svolta dal 10 al 12 aprile a Milano e che ha visto anche la partecipazione del GAL Sinis, impegnato nel percorso di promozione dell’intero sistema territoriale previsto nel proprio Piano di Azione Locale.

