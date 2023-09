Il futuro dei territori, tra ruralità e innovazione: se ne parla al festival EcoRurality-Qi

Allai

Dopo le prime due giornate ad Allai, si proseguirà a Busachi e Samugheo

Quanto è importante parlare di ruralità in quest’epoca di innovazione, nuove tecnologie e spostamento verso i grandi centri? Alcuni esponenti del mondo politico, culturale e imprenditoriale sardo e nazionale proveranno a rispondere a questa domanda in occasione di EcoRurality-Qi, il festival organizzato dai comuni di Allai, Busachi e Samugheo, in programma dal 26 settembre al 1° ottobre 2023.

Le due giornate di apertura si svolgeranno ad Allai. Si inizia oggi, martedì 26 settembre, alle 16.30 nella Casa sull’albero – la prima struttura pubblica di questo genere in Italia – riaperta per l’occasione. Qui si terrà un’anticipazione della cerimonia inaugurale con le autorità politiche locali, regionali e le autorità scolastiche.

In questo suggestivo scenario, si terrà il concerto di Marcello Peghin e Salvatore Maltana per Insulae Lab, il centro di produzione della musica jazz e della creatività ideato, firmato e fortemente voluto dall’associazione Time in Jazz, con la direzione artistica di Paolo Fresu.

A partire dalle 18.30 ci si sposterà, invece, in paese e nella piazza Sant’Isidoro il festival sarà aperto alla presenza di Antonio Pili, sindaco di Allai, Marco Porcu, assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Giuseppina Cireddu (Assessorato regionale dell’Agricoltura, Servizio sviluppo dei territori) e dell’artista Carlo Salvatore III Laconi, ideatore del progetto Ecorurality.

“La frequenza con la quale vengono riproposti oggi i temi dell’ecoruralità e della ruralizzazione delle città è la conseguenza del tramonto ormai irreversibile di un’illusione: quella, propria anche del Movimento Moderno, secondo la quale il miglioramento dell’urbs, della città costruita e compatta, con le sue strutture e i suoi servizi, determina il miglioramento della civitas, dello spirito di comunità e della coesione sociale”. Da queste premesse muove l’incontro centrale della serata che vedrà, dalle ore 19, il giornalista Vito Biolchini dialogare con il filosofo Silvano Tagliagambe.

“(…) Occorre tener conto – dice Tagliagambe – del fatto che le aree interne oggi sono sempre più inserite nella società e nell’economia regionale, nazionale, europea e globale. Lo sguardo locale e le strategie definite a partire dai luoghi vanno, di conseguenza, necessariamente integrate con una visione olistica. Si deve cercare di essere contemporaneamente cittadini del mondo e cittadini di luoghi determinati, di cui prendersi cura, difendendone le risorse vitali e le qualità relazionali (ospitalità, sicurezza, fecondità culturale)”.

Gli appuntamenti riprendono alle 21.30 in piazza Balli Sardi con il reading letterario “Ti tiro una foto” di e con Lele Pittoni e Renzo Cugis. Lo spettacolo nasce dal libro “Miti e ulteriori leggende di un’altra Sardegna. Cartoline semiserie da un’Isola bizzarra”, degli stessi Pittoni e Cugis. Sul palco un susseguirsi di racconti tragicomici accompagnerà gli spettatori in un ironico viaggio “ai bordi di periferia”, capace di attraversare in maniera insolita e originale feste paesane, i boschi del fantomatico paese di Cancarau e un ristorante gourmet dove due protagonisti si sfideranno tra griglie roventi, schizzi di aceto balsamico, spirali di salsicce e granella di mandorla.

Mercoledì 27 settembre seconda giornata di nuovo ad Allai. Dalle 18:30 in piazza Sant’Isidoro la giornalista Susi Ronchi condurrà una conversazione sul rapporto tra paesaggio e comunità energetiche e sullo spopolamento dei territori. Con lei Federica Romano, direttrice dell’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS) e il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis.

All’incontro parteciperanno anche i dirigenti scolastici di Samugheo e Simaxis, Serafino Piras e Giuseppe Scarpa, che parleranno di servizi scolastici nei territori rurali.

La seconda parte dell’incontro affronterà invece i casi di due professionisti che hanno fatto la scelta di lasciare la città prediligendo la dimensione rurale. Si tratta di Alessandro Spedicati e Giovanni Gusai. Spedicati, storica voce e frontman della band cagliaritana Sikitikis, conclusa l’esperienza musicale ha dato vita, nel Sinis, al progetto editoriale “Una vita quasi country” trasferendosi dalla città alla campagna e raccontando sui social questa scelta.

“Come in cielo, così in mare” è invece il romanzo d’esordio del nuorese Giovanni Gusai, che getta un ponte sull’incomunicabilità tra generazioni, tra chi è partito e chi è rimasto. Una storia che parla di appartenenza, distanze e coraggio a dei giovani sempre in viaggio, lontani da un’isola che muore spopolandosi.

Il programma di Allai sarà chiuso, in piazza Balli Sardi, dalla proiezione del film “L’ombra del fuoco”, diretto da Enrico Pau (ore 21.30). Una tragedia ambientale ma non solo che ha colpito la regione del Montiferru nel 2021, una ferita profonda, una tragedia collettiva. “Eppure”; scrive il regista, “in mezzo a quella desolazione si sente inaspettato il canto delle cicale. Con una piccola troupe abbiamo seguito per un anno le stagioni del fuoco, ascoltato le voci, sentito i canti, assistito, dopo il dolore, al miracolo della natura che rinasce”. Al termine della proiezione Enrico Pau incontrerà il pubblico.

Il Festival è maturato nell’ambito del workshop internazionale di progettazione del paesaggio EcoRurality, realizzato ad Allai tra il 2009 e il 2011, da cui derivò la costruzione della famosa Casa sull’albero. EcoRurality-Qi è un’iniziativa realizzata con il contributo della Regione Sardegna, su un progetto che vede capofila il Comune di Allai e che coinvolge anche le amministrazioni di Busachi e Samugheo, con un programma curato dall’agenzia 37Comunicazione.

Martedì, 26 settembre 2023