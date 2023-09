Il fuoco e la volpe, in una meravigliosa favola sinfonica sul grande incendio del Montiferru

Alghero

Applausi per l’opera tratta dal libro di Monica Pais

Il tramonto aveva il colore del piombo. Lo stesso in cui trasfigurava, all’orizzonte quieto, Capocaccia. A lato dilagava un luminoso sfarfallio argenteo del mare. L’ora blu aveva vestito di magia la città subito coperta da una notte senza stelle.

Quando i musicisti dell’orchestra della Fondazione Fossano Musica, che per l’intero assolato pomeriggio non si erano risparmiati alle prove, prendono posto sul palco de Lo Quarter, nel cuore di Alghero, la platea gremita da oltre settecento persone, provenienti da tutta la Sardegna, aspettava l’inizio del concerto. L’attesa sapeva di una serata singolare, fatta di musica e arte, di gioia e consapevolezza. Un serata meravigliosa accarezzata da una brezza che veniva dal mare.

L’associazione Effetto Palla con la Fondazione Fossano Musica e con la collaborazione di diversi enti pubblici e privati, ha voluto donare la prima esecuzione in assoluto in Sardegna della favola sinfonica per orchestra e voce recitante dal titolo “L’incendio del bosco grande”. Dopo il grande successo della prima, in assoluto in Italia, avvenuta l’8 luglio scorso a Fossano, in provincia di Cuneo. L’opera musicale è stata composta, su commissione della prestigiosa Fondazione Fossano e su libretto scritto da Monica Pais, da Lorenzo Subrizi.

“L’incendio del bosco grande” è lo stesso titolo del libro, edito da Longanesi nel 2022, che ha scritto Monica Pais, presidentessa dell’associazione Effetto Palla, a seguito dell’immane incendio che ha distrutto decine di migliaia di ettari nel Montiferru, ucciso innumerevoli animali selvatici, di produzione e domestici, nell’estate del 2021. In quei giorni, per ridurre gli effetti nefasti di quell’incendio, si sono impegnate, senza sosta, nella cura di oltre duecento animali selvatici, la clinica veterinaria Duemari e l’associazione Effetto Palla, che ha sensibilizzato l’intero paese, raccolto significativi fondi prontamente utilizzati per l’assistenza alle imprese e agli allevatori del Montiferru e della Planargia.

Il libro di Monica Pais ha saputo raccontare, con il suo tipico stile emozionale e poetico, attraverso lo sguardo e la voce in prima persona della volpe Metà, realmente “morsa alle zampe posteriori dal fuoco”, amorevolmente recuperata dalle cure veterinarie, quella tragedia indicando un barlume di speranza nella cura degli animali, e in un rapporto diverso tra uomo, animali e natura.

Monica Pais si è liberamente ispirata al suo libro, offrendo al compositore Lorenzo Subrizi una sintesi drammaturgica e poetica da musicare.

Il testo di Monica Pais ha avvolto in un denso merletto emotivo, carico di immagini e temi musicali, Lorenzo Subrizi suggerendogli una composizione come “una grande colonna sonora; un progetto moderno, a livello formale e musicale realizzato da un’orchestra prettamente classica”. Nella lettura del testo prova “una vera e propria altalena emotiva che mi ha travolto in prima persona in fase creativa e compositiva”, confessa Lorenzo Subrizi nell’introduzione alle duecento quaranta pagine della partitura orchestrale.

Ha lavorato alacremente per tre mesi alla scrittura musicale attingendo dalla sua formazione classica pensando soprattutto ai suoi amati autori tardo romantici, ai grandi del’900 come Gustav Mahler, Igor’ Stravinskij e Olivier Messiaen assieme agli autori contemporanei di musica cinematografica. Tra questi sicuramente lo statunitense Sir John Towner Williams compositore e direttore d’orchestra autore di molte melodie tra le più celebri di Hollywood; il francese Alexander Desplat vincitore di due premi Oscar; lo statunitense con cittadinanza italiana Michael Giacchino; il britannico John Powell; l’islandese Jòhann Gunnar Jòhannsson.

L’opera composta da Lorenzo Subrizi è pensata per un’orchestra classica con inserimenti strumentali specifici per le colonne sonore. Cosi l’Orchestra della Fondazione Fossano Musica assume un organico minimo di otto violini I e sei violini II, sei viole, quattro violoncelli, due contrabassi, due flauti di cui un ottavino, due clarinetti in Si bemolle, un clarinetto basso, due trombe in Si be molle / Do, due tromboni, un trombone basso, un sax contralto, tre strumentisti alle percussioni, pianoforte, tastiera per effettistica, tastiera con sintetizzatore e un arpa. E naturalmente la voce recitante.

La storia espressa in parole poetiche da Monica Pais e in musica da Lorenzo Subrizi, raccontata in prima persona dalla volpe Metà, è divisa in tre parti: nascita e vita della volpe nella foresta, l’incendio e la ripresa nella clinica. Ogni parte a sua volta contiene delle brevi scene musicali che alternano o accompagnano la voce recitante.

La prima parte contiene sei scene: la foresta, la volpe, la siepe, la famiglia, la caccia, il mio mondo (di Metà). La seconda, quattro: uno strano silenzio, bagliore rossastro, fuga dal fuoco, buio. Ed infine la terza parte: la clinica, gli altri animali, umani e il terzo paradiso.

La musica descrive, in alcune scene in maniera didascalica, i luoghi e gli ambienti in cui si sviluppa la storia e soprattutto segna di emozioni i cambiamenti che vive la volpe Metà partendo dal suo stato di felicità inziale, passando per le ferite drammatiche dell’incendio fino al ritorno ad uno stato di nuova felicità dopo aver ricevuto le cure della clinica veterinaria.