Il Forum Traiani fa il bis: è campione regionale di calcio a 5 CSI. Volerà a Perugia per la fase nazionale

Sassari

Ieri il successo a Sassari in finale contro la Narboliese

Forum Traiani ancora campione sardo di calcio a 5 Csi. A Sassari la formazione di Fordongianus ha vinto il torneo in finale contro la Narboliese e ha così conquistato il pass per la fase finale nazionale, in programma a Perugia dal 12 al 16 luglio.

In bacheca il Forum Traiani aveva già un titolo regionale, vinto lo scorso anno.

Ieri, al San Paolo Center, la squadra presieduta da Pinuccio Meloni ha superato in semifinale 5-1 la società Rinascita di Tempio Pausania, invece la Narboliese ha avuto la meglio del Badesi. In finale, poi, il Forum Traiani ha vinto 2-0.

Il capitano è Matteo Loi. Fanno parte della rosa del Forum Traiani anche Andrea Pianu, Cristian Cutrufo, Bruno Oppo, Daniel Fadda, Elio Frau, Paolo Schirru, Fabrizio Tatti, Piero Sciolla, Pietro Mereu, Matteo Cuccu, Marco Murgia, Francesco Frongia, Daniele Mannoni e Giulio Pischedda.

Il vicepresidente della società è Lussorio Murgia. Tra i dirigenti ci sono poi il segretario Giuseppe Loi, il cassiere Riccardo Cocco, Salvatore Palmas, Antonio Oppo, Antonio Manca, Luigi Oppo, Alfredo Mereu, Ivan Pischedda, Antonio Palmas e il sindaco di Fordongianus Serafino Pischedda.

“Siamo arrivati a Sassari grazie alla vittoria del campionato provinciale”, ha spiegato il presidente del Forum Traiani Pinuccio Meloni, “la fase regionale è stata avvincente. Abbiamo giocato e vinto due belle partite. La seconda, contro la Narboliese, è stata più complicata perché le due squadre si conoscono bene. La partecipazione al torneo nazionale a Perugia sarà una belle vetrina per noi, a prescindere dal risultato. Giocatori e dirigenti hanno fatto un grande lavoro, la collaborazione di tutti è stata costante”.

Lunedì, 4 giugno 2023