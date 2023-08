Il forte vento spazza la provincia di Oristano, disagi e invito alla prudenza

Cronaca

Oristano: il ramo spezzato in viale Diaz - Foto da Gruppo Facebook "Oristano la città che vorrei..."

Oristano

C’è anche un avviso della Protezione civile

Disagi per il forte vento che da ieri sta investendo anche la provincia di Oristano. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno dovuto eseguire alcuni interventi per alberi e rami pericolanti. Tra questi due nel litorale di San Vero Milis e nella zona di Riola Sardo. A Oristano, in via Diaz un grosso ramo si è spezzato su un albero di fronte al parcheggio del palazzo di giustizia. Non ci sono stati danni alle persone.

Problemi anche con alcuni eventi programmati nel fine settimana. Gli organizzatori hanno dovuto rivedere i programmi, viste le condizioni avverse.

Ieri già si erano registrate in mattinata alcune difficoltà.

Il vento prosegue per tutta la giornata di oggi. Mare molto agitato, da qui il rinnovato invito alla prudenza.

La Protezione civile regionale ha diramato un apposito avviso e c’è un avviso anche per il rischio di incendi .

Domenica, 6 agosto 2023

