Il focolaio di coronavirus di Ghilarza mette in allarme anche Abbasanta e non solo

A Ghilarza apprensione c’è anche per l’imminente festa di San Palmerio, molto sentita dalla comunità. Nelle ultime ore si era sparsa la voce di un annullamento delle manifestazioni previste, ma in Comune questa ipotesi al momento è stata smentita.

Diverse decine le persone in quarantena, numerose anche in altri comuni. E tra queste il timore è che ci possano essere diversi casi di contagio. Una possibilità che ha allarmato il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri, tanto da indurlo ad adottare un’ordinanza che reimpone l’uso della mascherina anche all’aperto.

Anche il Comune di Abbasanta è in allarme per il nuovo focolaio di coronavirus che si è registrato nel vicino Comune di Ghilarza e che sta destando grande preoccupazione. A quanto si è appreso una delle persone contagiate nella festa svoltasi in un ristorante proprio a Ghilarza, risiede ad Abbasanta. Le sue condizioni di salute sono tenute sotto controllo.

Sanità

