Il flop delle ordinanze: fuochi d'artificio e petardi hanno illuminato il cielo per ore

Gli inviti a evitare l’artiglieria per festeggiare l’arrivo del nuovo anno sono stati, puntualmente, disattesi: a niente sono servite le raccomandazioni da parte degli amministratori che, alcuni, hanno anche firmato l’ordinanza che ne vietava l’uso, e dei volontari che si occupano degli animali, di evitare di far esplodere i classici botti. Le tradizioni sono dure a morire, una festa, insomma, bella da vedere ma che ha terrorizzato gli amici a quattro zampe che, impauriti e terrorizzati dai frastuoni, in tanti, sono scappati dai cortili delle case. Si susseguono gli annunci, in queste ore, di cani recuperati da mezzo alla strada e si cercano i padroni degli esemplari: un inizio anno piuttosto “movimentato” per loro, insomma. I più fortunati sono custoditi da chi li ha recuperati, altri, invece, sono stati avvistati vagabondare per le vie del centro abitato con il rischio di essere investiti.