Il Flag Pescando pensa a un nuovo Distretto della Pesca e dell’Acquacoltura

Durante la seduta è stato approvato all’unanimità il progetto di bilancio 2020. I soci, come si legge in una nota firmata dal direttore del Flag Mauro Tuzzolino, hanno manifestato apprezzamento per la gestione economico-finanziaria dell’associazione, improntata ai principi di prudenza e di oculatezza.

Il presidente Alessandro Murana, su indicazione del Consiglio Direttivo, ha presentato all’assemblea l’ipotesi di dare vita a un Distretto della Pesca e dell’Acquacoltura, secondo quanto previsto dalla legge regionale n°16 del 2014. Il progetto è strettamente legato al nascente Distretto rurale promosso dai Gal del territorio oristanese.

Il Distretto, come emerso dalla discussione assembleare, consentirebbe di integrare al meglio le produzioni e le filiere del settore ittico e agroalimentare, valorizzando le eccellenze e promuovendo una cultura strategica dell’alleanza territoriale per la competitività. Sia le associazioni di categoria del settore pesca, che le amministrazioni comunali presenti alla seduta assembleare, hanno condiviso l’idea promossa e hanno dato mandato al presidente Murana e alla struttura tecnica del Flag di avviare il percorso di costituzione del Distretto rurale per ottenere il riconoscimento da parte delle istituzioni regionali e nazionali.

Lunedì, 28 giugno 2021

