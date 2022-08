Il Festivalbar risorge a Monserrato. La storica kermesse musicale andata in onda ogni estate, sino al 2007, sulle reti Mediaset, ritorna con un appuntamento unico a pochi chilometri dal capoluogo sardo. L’annuncio, in anteprima su Casteddu Online, arriva dal sindaco Tomaso Locci: “Una data unica e storica, il prossimo 16 settembre sul palco del Comparto 8. Sarà una riproposizione delle edizioni degli anni Ottanta e Novanta, il conduttore sarà una star di Mediaset, presto sveleremo il suo nome”, dice Locci. E chi canterà e suonerà? “Tantissimi musicisti ancora famosi e che hanno fatto fortuna all’epoca. I Jalisse, Gatto Panceri, Viola Valentino, Marco Ferradini, Mal, Alessandro Canino e tanti altri. È un’operazione in grande stile e, visto il nome roboante del Festivalbar, clamorosa. Mo aspetto tanti turisti, anche così si fa crescere una città, attirando vacanzieri”. La spesa per l’amministrazione comunale è pari a zero, il guadagno? I biglietti che saranno messi in vendita, tremila.

E, una settimana dopo il ritorno del Festivalbar, Monserrato accoglierà, sempre al Comparto 8, il comico Enrico Brignano: “Se il riscontro del pubblico sarà soddisfacente, l’artista è pronto a concedere il bis il giorno dopo”.

L'articolo Il Festivalbar risorge a Monserrato: “Data unica a settembre, canteranno anche Gatto Panceri e Viola Valentino” proviene da Casteddu On line.