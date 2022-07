Il festival delle piazze intitolate ai libri omaggia Atzeni - Sardegna

Dodicesima edizione del festival letterario SetteSere SettePiazze SetteLibri di Perdasdefogu, in Ogliastra, dedicato allo scrittore Sergio Atzeni: l'autore de "Il quinto passo è l'addio", scomparso nel 1995 nelle acque di Carloforte, avrebbe compiuto settant'anni. Proprio in suo onore Perdasdefogu inaugurerà una piazza chiamata "Bellas Mariposas", titolo di una delle opere più conosciute di Atzeni. Una toponomastica sempre più letteraria: esistono già anche piazza "Cent'anni di solitudine" (Marquez) e piazza "Il giorno del giudizio" (Satta).

Si parla di libri: decine di appuntamenti tra il 25 e il 31 luglio. Nel festival , presentato a Cagliari, nove autori, ventidue relatori, otto musicisti. Più cinque autori nel pre festival che toccherà le quattro province dell'Isola. "Un festival dedicato soprattutto a chi non legge - ha spiegato il direttore artistico, lo scrittore Giacomo Mameli - Ospitiamo autori che sappiano essere chiari e comprensibili anche a chi non ha confidenza con i libri. Il filo conduttore sará l'ottimismo come lo intendeva Atzeni con la frase 'Trovare racconti mai narrati dirli con gioia'. E proveremo a raccontare con questo spirito anche argomenti come la guerra".

Ad esempio il 29 luglio con le presentazioni del libro "Anna Politkovskaja" di Lucia Tilde Ingrosso e di "Ucraina" di Andrea Sceresini e Lorenzo Giroffi. Ma anche il giorno dopo in occasione della presentazione del libro "Morire di giornalismo" di Lucio Luca. In apertura di giornata monologo teatrale "Volevo solo fare il giornalista in Calabria. La storia di Alessandro Bozzo". Conclusione il 31 luglio con "Suoni e colori", serata folk in piazza San Pietro con gruppi internazionali e sardi. Ottava presenza al festival di Sergio Rizzo, veterano della rassegna. Un festival condito anche dalla buona tavola: il piatto più celebre è "Il minestrone della longevità". (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna