Il Festival delle Bellezze porta la musica nei siti storici - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 01 GIU - Con 15 appuntamenti, da giugno a novembre, il "Festival delle Bellezze" porta la musica e l'arte nei siti storici e naturali del nord Sardegna.

La sesta edizione del festival organizzato dall'associazione "Insieme Vocale Nova Euphonia", è stata presentata a Sassari nei locali della Camera di commercio, ente che cura il progetto turistico e promozionale "Salude & Trigu", di cui la rassegna musicale fa parte.

Il cartellone degli eventi proposti si aprirà il 21 giugno con il concerto al tramonto della corale studentesca Città di Sassari e l'Insieme Vocale Nova Euphonia nella suggestiva cornice dell'altare prenuragico di Monte d'Accoddi.

Fra i tanti artisti che si esiberanno nell'ambito del Festival, ci sono i Tenores di Bitti, di scena a Stintino il 24 giugno, Maria Giovanna Cherchi (22 luglio alla necropoli Museddu, a Cheremule), i Bertas (28 luglio al nuraghe Sant'Antine, a Torralba), i Tazenda (1 settembre bel Convento di Sant'Antonio, a Ploaghe), Paolo Fresu (15 settembre, chiesa campestre Santa Maria 'e Contra, a Cargeghe).

Un aspetto fondamentale della manifestazione è quello di basarsi su principi di sostenibilità ambientale. I materiali utilizzati in occasione di momenti ricreativi saranno infatti esclusivamente compostabili e riciclabili, così come si farà ricorso a carta riciclata per manifesti, brochure, volantini, programmi di sala, cartelloni. Cibi e bevande offerti durante gli eventi e non utilizzati saranno donati ad associazioni di volontariato per contrastare lo spreco alimentare. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna