Il Festival della Bottarga di Cabras va in archivio con buon successo di pubblico e critica

“Siamo partiti da un evento che da decenni esalta la tipicità e l’eccellenza cabrarese e che da due anni abbiamo rinnovato con il nuovo format del Festival, una manifestazione che si presenta come un’esperienza completa da vivere in tutte le sue sfaccettature. Non solo degustazioni ma laboratori, show cooking, spettacoli e dibattiti che ruotano attorno alla vera promozione enogastronomica. Bottarga e Vernaccia quest’anno sono gli elementi che hanno incrementato la proposta culturale degli eventi della lunga stagione dell’estate cabrarese. Siamo soddisfatti del grande successo confermato dalle presenze, da domani sarà tempo di bilanci ma continueremo a parlare di bottarga e di Sinis nei mesi che seguiranno, lasciando una parentesi sempre aperta e un faro puntato sul nostro territorio”, ha affermato l’assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo, Carlo Trincas.

“Chiudiamo la stagione con l’ultimo grande evento, che ci racconta attraverso la cultura del cibo e del vino e attraverso l’arte culinaria. Un importante patrimonio di tradizioni, colori e sapori che consente di promuovere a tutto tondo un territorio come quello di Cabras”, ha detto il sindaco Andrea Abis al termine della tre giorni del Festival. “La storia dello stagno di Cabras è la storia di Cabras e questo bene naturale produce i muggini dai quali i pescatori traggono le prelibate bottarghe. Un fattore economico e sociale fondamentale per Cabras che, assieme alle altre eccellenze come la vernaccia, poniamo al centro della nostra programmazione e che vede nel Festival una misura di forte promozione”.

Gli ultimi giorni hanno rappresentato un momento speciale per la cittadina lagunare di Cabras e per tutto il Sinis. Il Festival della Bottarga – Speciale Vernaccia ha attratto nel territorio dei Giganti migliaia di turisti e visitatori che per un lungo weekend, da venerdì a oggi, hanno riempito le strutture ricettive e animato le strade di Cabras.

Un fine settimana speciale per la cittadina lagunare che ha messo in vetrina le sue eccellenze

Nel pomeriggio, sempre nella suggestiva location della Peschiera, il secondo laboratorio ha visto come protagonista l’acclamato Chef Alessandro Bellingeri dell’Osteria Acquarol, accompagnato dal Sommelier Andrea Atzori e presentato questa volta da Lara de Luna de La Repubblica. Una scoperta, per Bellingeri, il prodotto ittico lagunare: “Il mio ristorante è nell’Alto Adige, in un territorio molto diverso, dove la nostra è una filosofia di cucina di montagna. Ho piacevolmente scoperto un prodotto versatile che ben si adatta ai sapori della terra da cui provengo”, ha rivelato lo chef che ha usato il prodotto ittico in abbinamento con il luccio, pesce d’acqua dolce, cotto al vapore di muschio.

La serata si è trasferita nella Piazza Eleonora, con due eventi di Show Cooking che hanno illuminato la piazza, dando vita a momenti di dialogo tra chef, giornalisti e sommelier, tra cui spiccano nomi come Giulia Salis e Enrico Gaviano. Particolarmente seguito il momento dedicato al contest a “colpi di vernaccia”. Alle ore 18 in piazza Eleonora a Cabras, nel cuore pulsante della città, un gruppo selezionato di barman ha dato prova delle proprie abilità nella creazione di cocktail di categoria “after dinner any time”. Sette barman, tra i più quotati a livello regionale, si sono sfidati su tre categorie: miglior decorazione, miglior tecnica di lavoro, miglior finger food a base di bottarga. Piazza Eleonora si è confermata come il vero cuore pulsante della serata anche in seguito con il momento della Premiazione del Miglior Ristorante della Piazza del Gusto, dove la giuria degli esperti della critica enogastronomica ha celebrato l’eccellenza del festival e sancito il vincitore. Terminati i momenti dedicati al gusto e ai due gioielli del Festival, la Bottarga e la Vernaccia, il pubblico è stato catturato dagli spettacoli itineranti, tra performance teatrali del Circo Maccus e i concerti della band Rock in duo e di Fabrizio Anni.

Il festival è stata un’occasione per i tanti presenti per perdersi tra le vie storiche della cittadina lagunare, dove la magia è continuata fino a notte fonda. La tre giorni del festival ha rappresentato un perfetto connubio di gastronomia, cultura e divertimento, consolidando il Festival della Bottarga come un appuntamento imperdibile nel panorama degli eventi enogastronomici italiani.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Cabras con il contributo finanziario della Fondazione di Sardegna, del Gal Sinis, dei partner locali Cantina Contini, Crai, Centro Cash, Banca di Arborea, Sa Marigosa, Consorzio della Vernaccia, Riso I Ferrari, Riso Jolly, Azienda Agricola Falchi, Cooperativa Arborea, Impresa Immova e con la collaborazione di Slow Food e dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.