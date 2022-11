Oristano

Il test antidoping era stato effettuato in estate, in Inghilterra

In estate, in un test effettuato in Inghilterra, era stato trovato positivo alla benzoilecgonina, un metabolita della cocaina, e così nei giorni scorsi per Marco Ghiani è scattato il ritiro della patente da fantino, per un periodo di sei mesi.

Il giovane originario di Silì potrà tornare in sella a marzo: il ritiro della licenza decorre dallo scorso 5 settembre, quando il fantino era stato sospeso in via provvisoria dopo i primi risultati del test antidoping.

Nei mesi scorsi Ghiani – 23 anni, da tempo di casa nel Regno Unito – aveva raggiunto e superato le 100 vittorie in carriera.

