Il drammatico terremoto in Marocco nella testimonianza dell’imprenditrice Daniela Cicu

Marrakech

“Il mio palazzo si muoveva. Il buio. La paura”. Appello: “Chi ha programmato una vacanza, venga in Marocco. Anche questo è un aiuto”

“La nostra palazzina era come se si muovesse e si sentiva un rumore forte, sembrava quasi un martello pneumatico. Sono corsa giù in strada. Urla. Il buio. La paura”. Daniela Cicu racconta il terremoto che due notti fa ha sconvolto il Marocco e causato (sinora) più di duemila morti. Originaria di Marrubiu, dal 2015 dirige un’affermata azienda di serramenti, che ha portato in Africa l’esperienza dell’impresa di famiglia e che opera a Marrakech, uno dei centri maggiormente colpiti dal sisma.

“Ho trovato rifugio insieme a tante persone in un terreno libero vicino al palazzo dove abito”, racconta ancora Daniela Cicu. “Dopo un’ora è tornata la luce. Il collegamento alla rete internet non è mai mancato. Alle due del mattino sono rientrata nel mio appartamento per portare via alcuni oggetti personali: il passaporto, il rosario. Sono subito riuscita. Alle sette del mattino ho avvertito i miei familiari a Marrubiu”.

“Nel mio palazzo non ci sono stati problemi”, racconta ancora Daniela Cicu. “Lo stabile è stato realizzato seguendo le regole antisismiche. Anche la nostra azienda non ha subito gravi danni. Solo alcune piccole fessurazioni che si sono accentuate, ma niente di compromettente. Qualche problema, lo abbiamo avuto in un riad, un antico complesso in fase di restauro da parte di un architetto modenese, col quale collaboriamo”.