Il dramma di due famiglie a Decimomannu. “Da una settimana non possiamo usare i servizi igienici delle nostre abitazioni per problemi legati alla rete fognaria”, racconta Giancarlo Uccheddu residente in corso Cavour a Decimomannu. Una situazione, quella descritta da Uccheddu, che lascia veramente di stucco. “Da una settimana siamo costretti a fare dei salti mortali per fare ciò che è più naturale al mondo: i bisogni fisiologici, infatti non possiamo utilizzare i servizi igienici delle nostre abitazioni, in quanto i liquami riemergono sul piatto della doccia di casa, quasi sicuramente a causa di un impedimento creatosi nei pozzetti della rete fognaria in cui scaricano i servizi igienici delle nostre abitazioni. A casa siamo in cinque, io mia moglie e tre figli, mentre al piano superiori c’è un’altra coppia”.

Le parole di Giancarlo, sono rotte dall’emozione, un padre e marito che si sente impotente davanti ad una situazione grottesca che assume sempre di più i contorni di un’emergenza igienico sanitaria. Uccheddu, insieme al vicino che abita al primo piano, si sono rivolti al comune e ad Abbanoa, senza ricevere interventi risolutivi. Secondo quanto quanto ci ha riferito, Abbanoa è stata contattata diverse volte e anche alla sindaca di Decimomannu è stata segnalata la problematica tramite messaggio. Dal comune trapela la volontà di risolvere il problema quanto prima, con un intervento di rinnovo della rete fognaria proprio in corso Cavour e dintorni. Ma l’emergenza della famiglia Uccheddu è ancora in atto e attende di essere risolta nell’immediato, è impensabile che una famiglia in cui sono presenti dei bambini, non possa utilizzare i servizi igienici per una settimana. Ci auguriamo che quanto prima si faccia un intervento rapido che consenta alle famiglie interessate di poter tornare ad una vita regolare, utilizzando i servizi igienici dell’abitazione senza correre il rischio di incappare nei reflussi dei liquami che mettono seriamente a rischio la sicurezza igienico sanitaria dei residenti.

Dal Comune di Decimomannu confermano di aver preso in carico la situazione, trasferendo ad Abbanoa (che è l’ente gestore delle reti di smaltimento e depurazione delle acque nere) la problematica in modo da assicurare un intervento tempestivo.

L'articolo Il dramma di due famiglie a Decimomannu: “Da due settimane senza bagni in casa, non si può vivere così” proviene da Casteddu On line.