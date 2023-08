Il dramma di Benita Gasparini: trovato morto anche il figlio

Un dramma nel dramma per la famiglia di Benita Gasparini, l’anziana trovata morta a casa sua a Pantianicco, a Udine, uccisa brutalmente a coltellate. In queste ore è stato trovato senza vita anche il figlio di Benita, Luca Cisilino, nella sua casa di Bertiolo, sempre in provincia di Udine. Fu proprio Luca ad avvertire del ritrovamento del corpo della madre 89enne.

I primi accertamenti sembrano poter confermare il suicidio del 60 enne, ma nulla sarebbe riconducibile alla tragedia della madre. I motivi dietro il presunto gesto estremo sarebbero legati invece a vicende personali dell’uomo e a uno stato depressivo per una crisi coniugale, dato che si era appena separato dalla moglie. È stato possibile ricostruire i primi pezzi dell’accaduto grazie a dei biglietti scritti dallo stesso Luca. A trovare il corpo è stata proprio la sua ormai ex moglie, che ha dato l’allarme.