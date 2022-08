Il dramma a Porto Torres: muore in un tragico allenamento Martina Berluti, stella dell’ippica. Una fatale caduta dal cavallo nella disciplina che amava da tanto, e che aveva portato Martina a vincere un oro e un bronzo in due delle ultime importanti competizioni. Aveva appena 17 anni, tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore alla famiglia della giovanissima atleta. “Un lutto che ci lascia attoniti”, dice in una nota la Federazione. L’equitazione perde una campionessa dell’endurance ma in tanti perdono soprattutto la bellezza del suo carattere e del suo sorriso. La ragazza era un’amazzone ed era considerata una dei maggiori talenti che stavano emergendo in questo affascinante sport.

