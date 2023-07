Il dono salvavita a Settimo: al municipio arriva il defibrillatore

Settimo San Pietro – Un defibrillatore DAE semiautomatico in dono alla comunità da parte della Confraternita della Misericordia di Settimo guidata dalla Governatrice Lorena Pitzalis: verrà collocato negli spazi comunali affinché, in caso di necessità, possa essere usato tempestivamente. Uno strumento che può salvare la vita e che, in ogni luogo, dovrebbe essere presente al fine di ridurre i tempi di attesa e utilizzare quei minuti preziosi per praticare nell’immediato le manovre sanitarie che possono strappare alla morte chi, per malore o qualsiasi altra causa, si trovasse in pericolo di vita. Ieri pomeriggio il sindaco Gigi Puddu ha ricevuto la gradita visita di una rappresentanza della Confraternita “che ha donato al Comune di Settimo, e quindi a tutta la nostra comunità, un defibrillatore DAE semiautomatico.

Ora l’Amministrazione Comunale – spiega il primo cittadino – si occuperà di individuare una nicchia nei locali del Municipio affinché questo importante strumento di intervento in caso di emergenza sia fruibile da parte di chiunque dovesse averne bisogno, con l’auspicio ovviamente che ciò non si verifichi”. Doverosi i ringraziamenti: “A nome di tutti i cittadini desidero esprimere il più sentito ringraziamento ai volontari della Misericordia Settimo per il nobile gesto di altruismo verso l’intera comunita”.