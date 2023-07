Il dono per Settimo: arrivano le “panchine della gentilezza”

Settimo San Pietro – Due panchine speciali da oggi in via G. Bruno e al Parco di Elena in via Gramsci: di color viola rappresentano il valore della gentilezza, “il simbolo dell’impegno a costruire e portare avanti buone pratiche di gentilezza sul proprio territorio” spiega il sindaco Gigi Puddu. Una attività che si sta espandendo a macchina d’olio quella delle panchine colorate al fine di sensibilizzare la popolazione e portare l’attenzione sulle tematiche principali e più importanti. Le sedute sono state realizzate grazie alla preziosa collaborazione dei due centri ANFFAS: “Il viola è il colore della Gentilezza, e con i loro lavori questi ragazzi hanno voluto fare un dono alla nostra comunità, con l’auspicio che il loro gesto sia da esempio per tutti i cittadini”. Un modo particolare e piuttosto comunicativo per esprimere ciò che dovrebbe essere scontato tutti i giorni ma che, non sempre, accade. È bene quindi ricordare ciò che veramente conta nella vita di tutti i giorni e che è giusto e gratificante, soprattutto, applicare.