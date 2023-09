Il Doglio FlowerMarket presenta: COOKING CLASS CRUDISTA

Lo Chef Marco Utzeri torna al Doglio Flower Market per il secondo appuntamento con la cucina vegana crudista, in tema con la quarta mostra mercato dedicata ai fiori che Palazzo Doglio e Sgaravattiorganizzano per ogni stagione.

Cooking class pensata per curiosi, appassionati o professionisti, si rivolge a chi vuole sperimentare un nuovo approccio alla cucina, originale e più consapevole.

Marco Utzeri, chef specializzato in cucina plant-basedcon esperienze in alcuni tra i ristoranti “raw vegan” più prestigiosi in Europa, condurrà i partecipanti in un viaggio alla scoperta della cucina a base vegetale.

La creazione delle celebri creme di formaggio vegano e un primo piatto rigorosamente vegano crudista saranno i protagonisti della cookingclass.

Ogni partecipante avrà a disposizione una propria postazione che include: ingredienti, attrezzatura e grembiule.

Appuntamento all’Osteria del Forte, domenica 1 ottobre dalle 10.00 alle 12.00, prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]