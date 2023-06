Il Distretto rurale Sardegna Centro Occidentale attende il riconoscimento dalla Regione

Cabras

Alessandro Murana: “Poi subito al lavoro sui bandi del Ministero per l’agroalimentare”

“Creare prodotti di filiera e d’area per competere con le migliori realtà nazionali in tema di agricoltura e agroalimentare”. Il presidente del Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale e del Gal Sinis, Alessandro Murana, traccia gli obiettivi del Distretto rurale Sardegna Centro Occidentale, un progetto di lunga data giunto alla costituzione formale nelle scorse settimane.

“Siamo in fase di trasmissione degli atti alla Regione Sardegna per il riconoscimento”, ha spiegato Murana, “non sappiamo quanto ci vorrà, non dipende da noi”. Una volta completato anche questo passo sarà possibile partecipare ai bandi che il Ministero delle Politiche agricole pubblica per i distretti rurali.

Il Distretto rurale Sardegna Centro Occidentale, presieduto da Paolo Mele , vede in prima linea numerosi enti, tra cui i Comuni del Gal Sinis, del Gal Marmilla, del Barigadu Guilcer, del Flag Pescando, del Terralbese, il Comune di Oristano, le principali associazioni di categoria e molte aziende delle diverse filiere produttive.

Intanto, ieri a Cabras è stata presentata quella che Murana definisce “un’iniziativa complementare”, il progetto “AltrOvest Sardinia – L’isola che non sai! “, per promuovere il territorio da Bosa fino ad Arbus come meta per un turismo diverso.

“Il distretto rurale”, ha spiegato il presidente del Flag Pescando e del Gal Sinis, “mira a valorizzare la vocazione agricola ed enogastronomica del territorio, un indirizzo che ben si sposa con quelli del progetto AltrOvest. Vogliamo promuovere il brand Sardegna, in particolare l’ovest dell’isola, meno conosciuto sulle riviste patinate rispetto ad altri contesti territoriali, ma non per questo meno bello e attrattivo”.

Venerdì, 9 giugno 2023