Il presidente Murana ha espresso, tra l’altro, la volontà di ridare spessore e vita con questo progetto a un prodotto che per tantissimi anni ha caratterizzato la provincia di Oristano, la Vernaccia . Una vera e propria sfida per ridare a questo vino il ruolo primario che gli spetta nel proscenio nazionale. Per tale ragione nei prossimi giorni saranno invitati tutti i comuni dell’areale della Vernaccia con l’obiettivo di aderire al Distretto rurale Sardegna Centro Occidentale e sviluppare anche questa rete di imprese .

Così come interesse e apprezzamento sono stati manifestati da altri validi interlocutori che hanno portato il loro contributo all’incontro di Cabras e assicurato la loro disponibilità alla collaborazione nella progettazione. Tra questi esponenti del mondo sindacale , del mondo dell’istruzione, come il Consorzio Uno Università di Oristano , che tra i suoi corsi di laurea annovera quelli dedicati all’enologia, alle tecnologie alimentari, alla gestione dei servizi turistici.

Una partecipazione ribadita in modo convinto anche nell’intervento del nuovo presidente della 3A Latte Arborea , Remigio Sequi . E così dal sindaco di Oristano Andrea Lutzu , che ha evidenziato la bontà del progetto e le importanti ricadute economiche che si potranno avere. Lutzu ha dato notizia anche della delibera della giunta comunale, proposta dall’assessora alle attività produttive Marcella Sotgiu , per un’adesione convinta al progetto del Distretto rurale .

Cresce l’interesse e crescono le adesioni al Distretto Rurale Sardegna Centro Occidentale . Ieri la presentazione a Cabras col coordinamento del Gal Sinis e del Flag pescando Sardegna Centro Occidentale , presieduti da Alessandro Murana , ma già si preparano due nuovi appuntamenti: venerdì 4 febbraio a Terralba , come anticipato dal sindaco Sandro Pili , e a Oristano , come annunciato dal sindaco del capoluogo, Andrea Lutzu , probabilmente l’11 febbraio.

Fonte: Link Oristano

