Il direttore Pili promette: “Riapriremo quanto prima il Pronto soccorso”

“Il Pronto Soccorso di Oristano sarà riaperto quanto prima con la sua originaria destinazione”. E’ l’impegno assunto da Sergio Pili, direttore sanitario ad interim dell’Ospedale San Martino che nella scorsa notte, con un provvedimento inatteso, ha disposto il blocco di nuovi ricoveri di pazienti affetti da covid e di fatto la chiusura del Pronto soccorso, già inaccessibile ai pazienti non covid da oltre 50 giorni, con alcune brevi riaperture durante questo periodo.

“Una decisione dovuta, considerato che al Pronto soccorso di Oristano da diverse settimane ormai arrivavano non solo pazienti in attesa di tampone ma anche già con una diagnosi di covid”, spiega Pili. “Pazienti che avrebbero dovuto essere destinati a reparti ospedalieri di altri nosocomi, e che invece venivano trattenuti anche per un lungo periodo nella zona di osservazione breve e negli ambulatori del Pronto soccorso”.

“Ora si tratta di trovare sistemazione alla decina di pazienti ancora ospitati nel presidio”, prosegue Pili.

Impresa non semplice, visto che il reparto Medicina del San Martino, convertito temporaneamente in reparto solo covid, ha già oltre 30 letti occupati e solo due medici operativi, dopo i contagi che hanno costretto gli altri sei medici a casa.

“I pazienti attualmente ricoverati nel Pronto soccorso si potranno trasferire in altri ospedali, a Nuoro o a Cagliari, per esempio”, riprende Sergio Pili. “Quindi si provvederà alla sanificazione dei diversi locali, prima della riapertura del servizio”.

Una notizia attesa da tempo, quella della riapertura del Pronto soccorso ai pazienti non covid. Ma ancora una volta messa in forse dai contagi di due operatori sanitari nelle scorse ore, che adesso faranno scattare gli accertamenti per gli altri addetti impegnati nel servizio: c’è davvero da sperare che nessuno di loro si riveli positivo al test. Altrimenti il prolungamento della chiusura sarebbe inevitabile e la situazione diverrebbe ancora più grave di quanto già non sia, con i malati oristanesi costretti a far la spola in ambulanza negli ospedali di mezza Sardegna.

Sergio Pili, comunque mostra ottimismo. Dopo il suo rientro a Oristano, continua ad esercitare anche l’incarico di direttore sanitario dell’ospedale di San Gavino e questo gli ha attirato numerose critiche. Ma lui rassicura: “Da domani io sarò tutti i giorni all’ospedale di Oristano e potrò quindi seguire da vicino le procedure necessarie a rendere nuovamente operativo il servizio di Pronto soccorso”.

Domenica , 13 dicembre 2020

L'articolo Il direttore Pili promette: “Riapriremo quanto prima il Pronto soccorso” sembra essere il primo su LinkOristano.it.