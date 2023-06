Il direttore dell’Asl assicura: “Nessun pericolo di chiusura per il reparto Medicina del San Martino”

Oristano

Carenza di dottori, parla Serusi. Al Pronto soccorso da metà mese ripotenziato il servizio dei “medici in affitto”

“Non c’è assolutamente alcun rischio di chiusura per il reparto medicina del San Martino”. Lo afferma il direttore generale della Asl di Oristano Angelo Maria Serusi, all’indomani dell’allarme lanciato dal Comitato per il diritto alla salute della Provincia di Oristano che ha segnalato come entro il mese di giugno resteranno in servizio nel presidio solo 4 medici, troppo pochi per garantire la copertura di tutti i turni e quindi la funzionalità del reparto.

“La parola chiusura non è proprio nel mio vocabolario”, precisa Serusi, che assicura come il problema della Medicina sia costantemente “attenzionato”.

Serusi spiega quindi che, per fronteggiare la carenza di medici prevista in Medicina, a partire dalla fine del mese, si stia pensando di attingere alla graduatoria degli specializzandi del concorso per il reclutamento di geriatri, bandito dall’Ares, e intanto si valuta di avviare alcune convenzioni con altre Asl per garantire “qualche turno notturno o qualche sostituzione“.

Soluzione che, come ha ricordato il Comitato per la salute, era già stata annunciata all’inizio dell’anno dall’assessore regionale alla sanità Carlo Doria, ma che avrebbe consentito la copertura di soli 8 turni.

Il direttore generale dell’Asl Angelo Maria Serusi minimizza anche sui problemi segnalati dall’inizio del mese nel Pronto Soccorso del San Martino, dove, in seguito al nuovo appalto, i turni di due giorni alla settimana non sono più coperti dai “medici in affitto”, con il risultato che i medici strutturati, spesso solo uno per turno, devono far fronte a tutti codici, con conseguente allungamento dei tempi di attesa dei pazienti e delle file delle ambulanze del 118.

“Non mi risulta ci sia stato alcun problema – afferma Serusi -. I lunghi tempi di attesa sono di certo di pazienti in codice verde e bianco che molto più opportunamente piuttosto che andare al Pronto Soccorso dovrebbero rivolgersi ai medici di base”. Medici che, secondo Serusi, non è vero che siano introvabili. “Gli Asco (Ambulatori straordinari di comunità territoriali), che abbiamo attivato in diversi centri della provincia, stanno dando una risposta soddisfacente a 16 mila pazienti che sarebbero altrimenti privi di medico di famiglia”. Comunque, assicura ancora il direttore generale “dal prossimo 15 giugno saranno riattivati i turni ora scoperti dei medici forniti dalla MST Group di Vicenza, da impegnare nei codici minori “.

Il direttore generale assicura di essere impegnato a risolvere anche il problema del Pronto Soccorso di Bosa, dove per fronteggiare i pazienti in codice Rosso e Giallo vengono spesso chiamati i medici della medicina, solitamente solo uno per turno. Con il risultato che il reparto resta sguarnito anche per alcune ore, specie quando il medico deve accompagnare in ambulanza le persone con necessità di ricovero urgente in altre strutture, come è capitato anche nei giorni scorsi per un paziente a cui è stato diagnosticato un infarto in corso.

“Continueremo a utilizzare i medici in servizio negli altri reparti – afferma Serusi – e intanto insieme all’assessorato regionale alla Sanità stiamo comunque valutando la possibilità di predisporre un bando aperto e rivolto a tutti i medici che possono far valere un’esperienza in servizi di Medicina d’Urgenza, da impiegare per rafforzare gli organici dei Pronto Soccorso”, ora in grave affanno. Per i trasferimenti dei pazienti con necessità un ricovero urgente in altri presidi poi , il direttore generale spiega di avere scritto alla Direzione dell’Areus perchè sia “rafforzata la presenza dei medici nelle ambulanze, in modo da assicurare il trasporto in tempi brevi dei pazienti con patologie tempodipendenti”.

Martedì, 6 giugno 2023