Giusto il tempo di riprendere fiato e si riparte. Il cuore grande della Sardegna non smette di battere per le vittime più innocenti di una guerra assurda: i bambini, per di più orfani. A pochi giorni dall’arrivo dei primi 60 giovedì scorso, messi in salvo con le loro giovani madri adottive e ospitate in diverse strutture di Cagliari e dintorni, partirà domani una nuova missione dell’Unione Interparlamentare e del Consolato per andare a prendere altri 30 orfani ucraini, anche con le mamme adottive, per accoglierli in Sardegna. A guidare la missione Ugo Cappellacci, presidente della sezione ucraina dell’Unione Interparlamentare, e il console Anthony Grande, rientrati giovedì scorso dalla spedizione nelle case famiglia del Donbass. La delegazione guidata da Cappellacci e Grande arriverà domani in Romania, per poi raggiungere il confine con l’Ucraina e rientrare poi verso la Sardegna in bus e nave con i bambini.

