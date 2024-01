Il buon cuore di Stampace. Il comitato del quartiere ha raccolto 3 mila e 210 euro per Roberto Lilliu. L’edicolante di piazza Yenne che la mattina dell’1 gennaio scorso ha trovato il proprio chiosco devastato dai vandali che festeggiavano in maniera incivile il Capodanno. Una quota è giunta addirittura da una stampacina doc emigrata in Germania.

“Mentre la politica nostrana disperatamente cerca di avvicinarsi ai cittadini per carpirne il consenso in vista dei prossimi appuntamenti elettorali .I cittadini da soli, provvedono a sistemare quello che la politica non riesce a fare perché più interessata agli affari propri e meno molto meno alla collettività”, dichiara Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti di Stampace e promotore della raccolta fondi, “è infatti partita grazie al tam tam del Comitato dei residenti di Stampace la sottoscrizione a favore di Roberto Lilliu, l’edicolante di piazza Yenne, che ha subito la notte di Capodanno , danni ingentissimi alla propria edicola, fonte unica di sostentamento della famiglia”

Domani, giorno dell’Epifania, il presidente del comitato di Stampace, consegnerà a Lilliu la somma di 3 mila e 210 euro “raccolta in pochi giorni grazie al pronto intervento di cittadini residenti e non. Impari la politica a gestire le situazioni siano esse straordinarie o di normale amministrazione , che accadono ai cittadini, in questo modo. Velocemente e soprattutto definitivamente”, conclude Costa.