In Sardegna si registrano oggi 537 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 3347 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 97, sei in meno di ieri. 7419 sono i casi di isolamento domiciliare, 310 in meno rispetto a ieri.

Si registrano 4 decessi: due donne di 87 e 88 anni, e un uomo di 83, residenti nella provincia di Oristano; un uomo di 84 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

