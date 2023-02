Il Covid a picco non fa più paura, ma Cagliari è in controtendenza: i contagi aumentano del 10%

Il Covid va sempre più a picco e, a pochi giorni dall’inizio dell’incubo ormai tre anni fa, sembra davvero non fare più paura in Sardegna dove, nella settimana fra il 27 gennaio e il 2 febbraio, si registra un miglioramento nell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti (da 56 a 49) e il calo dei nuovi contagi del 13% rispetto alla settimana precedente.

Cagliari, però, va in controtendenza: non solo registra l’incidenza più alta della Sardegna con 75 casi per 100mila abitanti, ma rispetto alla settimana precedente conta il 9,7% di nuovi casi.

Il calo dei casi maggiore si registra nel Sud Sardegna con un’incidenza di 28 casi per 100mila abitanti e un -37% rispetto alla settimana precedente, ma anche nel Sassarese: 35 casi ogni 100mila abitanti (27%). Nell’Oristanese l’incidenza è di 60 casi per 100mila abitanti (-23% ) e nel Nuorese è di 53 (-2,8%). Sale, invece, sopra la media nazionale il numero dei posti letto in area medica (10,9%) e in terapia intensiva (2%) occupati da pazienti Covid-19.

Invariata la situazione vaccini: la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari all’11,5% (media Italia 11,%). Tra i più piccoli (5-11 anni) coloro che hanno completato il ciclo vaccinale sono solo il 41% (media Italia 35%).

A livello nazionale c’è un dato a sorpresa: nonostante il calo di tutti i parametri, il numero dei decessi nell’ultima settimana è aumentato del 27%.