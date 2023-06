Il costo dell'aereo è troppo alto? Emigrato sardo aggira l'ostacolo e marcia in bici

Il costo del biglietto aereo troppo alto? Un emigrato sardo in Inghilterra decide di aggirare l’ostacolo e si mette in marcia in bicicletta: da Londra a Siliqua in 20 giorni, ieri Carlo Pisanu, 32 anni, è sbarcato nell’Isola dopo aver attraversato la terra di Re Carlo III e la Francia. “Visto l’aumento dei prezzi dei voli aerei ed il bisogno di migliorare la mia abbronzatura, quest’anno ho deciso di tornare a casa in bicicletta” ha comunicato il giovane quando era in procinto di partire. L’avventura è iniziata il 9 giugno ed è stata regolarmente documentata con video, foto e post dove è stato raccontato il resoconto delle giornate trascorse a bordo della due ruote ecologica. Una pedalata abbastanza impegnativa ma ricca di soddisfazioni e incontri piacevoli e la possibilità di scoprire luoghi e territori in modo inusuale. Ovviamente l’ironia del suo post iniziale, con il quale ha comunicato le sue intenzioni, è tangibile ma Pisanu ha messo in evidenza una seria problematica che mette in difficoltà chi deve viaggiare da e per la Sardegna. Una “lotta” giornaliera a causa del rincaro dei biglietti ma non solo: voli in ritardo, spesso cancellati all’ultimo minuto, la continuità territoriale, è quasi come vincere un terno al lotto reperire la possibilità di viaggiare con le tariffe agevolate, sono alcuni degli enormi disagi che ogni giorno le persone devono affrontare per poter attraversare il mare. Un’odissea da affrontare, un’utopia per molti ed è impensabile che al giorno d’oggi vi siano ancora queste difficoltà e limitazioni.