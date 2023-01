Per partecipare alle audizioni, bisogna compilare il modulo online entro il 21 febbraio 2023, allegando un breve curriculum vitae che metta in risalto le competenze artistiche del candidato, e una copia della partitura di un brano tratto dal repertorio del coro di provenienza, a scelta libera. In caso di eventuali difficoltà nella compilazione del modulo, è possibile inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il termine indicato.

Tra i requisiti, un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, la provenienza da un coro regolarmente iscritto alla Fersaco (la Federazione regionale sarda associazioni corali), un’autonomia di studio nelle parti corali e una conoscenza tecnica vocale di base. I cantori attualmente non inseriti in un coro potranno essere ammessi dopo il superamento delle audizioni e il versamento di una quota di 60 euro.

Sono aperte le iscrizioni per le audizioni integrative del Coro giovanile sardo: saranno selezionati giovani cantori per il biennio 2023-2024.

Fonte: Link Oristano

