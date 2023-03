Il Coordinamento dei comitati sardi a Oristano per la manifestazione sulla sanità

Oristano

L’appello dell’organizzazione: “Coinvolgiamo cittadini e territori in difesa del diritto alla salute”

Il Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica ha aderito alla manifestazione per la salvaguardia del diritto alla salute “La Salute è un nostro diritto” in programma venerdì prossimo, 17 marzo. L’iniziativa è promossa dalla sezione di Samugheo del comitato Sos Sanità Barbagia Mandrolisai, tra le organizzazioni che fanno parte del Coordinamento sardo.

La manifestazione partirà da Samugheo alle ore 8.30 per arrivare a Oristano. “Mira a mettere in luce le gravi carenze anche della medicina di base e dei servizi essenziali in quest’area del centro-Sardegna”, si legge in una nota diffusa dal Coordinamento, “e lo fa coinvolgendo i cittadini e, più in generale, i territori nella battaglia in difesa di una sanità pubblica e tessuta sulle esigenze reali”.

“Il Coordinamento dei comitati sardi per la sanità pubblica”, dichiarano i portavoce del movimento, “aderisce alla manifestazione del 17 marzo, con la forza della rappresentanza di 16 sigle tra comitati, associazioni, movimenti e federazioni sindacali. Il coinvolgimento e la presenza nei territori è uno dei nostri obiettivi principali. Infatti, da alcune settimane il Coordinamento ha diffuso un documento a difesa della sanità chiedendo a tutti i comuni della Sardegna di approvare una delibera a sostegno del suddetto documento”.

“A oggi”, conclude la nota, “otto comuni hanno già approvato una delibera in tal senso, e sono Assolo, Baratili San Pietro, Siamanna, Arborea, Terralba, Domus de Maria, Ovodda, San Vero Milis. Si spera siano di stimolo alle altre amministrazioni dell’isola”.

Mercoledì, 15 marzo 2023