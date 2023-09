Il Consorzio Pesca Marceddì non ci sta: “Tante promesse, niente lavori. Dalla politica pochi fatti”

Marceddì

Il presidente Antonio Loi chiede il recupero del canale della strada 17 e la sostituzione dei vecchi lavorieri

Il Consorzio Pesca Marceddì tira le orecchie alla politica e lamenta i disagi causati dalla presenza dei granchi blu e dalla mancanza di ossigeno, i ritardi nella realizzazione degli interventi per il recupero del canale della strada 17 che collega Corru Mannu e Corru S’Ittiri al mare e chiede l’immediata sostituzione dei vecchi lavorieri.

Per il recupero del canale servono almeno 2,5 milioni di euro e nei mesi scorsi erano giunte rassicurazioni dalla Regione. Per i lavorieri, invece, le risorse disponibili sono 100.000 euro, arrivati tramite l’Unione dei Comuni del Terralbese.

“II Consiglio di amministrazione presieduto da Antonio Loi”, si legge in una nota diffusa dal Consorzio Pesca Marceddì, “con grande preoccupazione, per l’ennesima volta fa richiamo alla politica sarda di mantenere l’impegno e le promesse fatte nell’incontro tra Consorzio, Cpa, sindaci di Terralba e Arborea e vari assessori di competenza sugli interventi da fare prima che sia troppo tardi sul canale 17. Si tratta di opere di estrema necessità per la vita degli stagni Corru s’Ittiri e Corru Mannu”.

Il presidente Loi ha ricordato che a Corru s’Ittiri vengono prodotti “orate, spigole, sogliole, saraghi, cefali, anguille, capitoni e le migliori vongole veraci che possono esistere” e che solo i molluschi bivalvi nel 2022 hanno fruttato per il Consorzio Pesca Marceddì un reddito di 500.000 euro.

“Nel 2023”, va avanti la nota, “le prospettive del lungo lavoro fatto dai soci promettevano un miglioramento. Invece, per colpa della lunga burocrazia e dei nostri politici, a cui non interessa salvaguardare e migliorare il bene dei sardi, così non è stato. II fatturato delle nostre vongole è sceso del 60%, per colpa della mancanza di ossigeno e del granchio blu. Mi chiedo cosa è cambiato tra la politica dei tempi, quella dei nostri cari Mario Melis, Emidio Casula, Alessandro Ghinami e altri. Oggi si usa la politica di promesse e di tanta burocrazia con pochi fatti”.