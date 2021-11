Baressa

Prima assemblea con i nuovi sindaci. Presto entrerà anche Villa Sant’Antonio



Volti nuovi nell’assemble del Consorzio Due Giare, riunita nella sede di Baressa: hanno debuttato i nuovi sindaci ed i delegati di diversi Comuni eletti nelle scorse settimane. Ora è il momento di programmare le iniziative future, dopo il voto per il rinnovo dei Consigli comunali, che ha interessato quattro municipi che fanno parte del Consorzio turistico.

Dodici amministrazioni pronte a lavorare insieme, che presto diventeranno tredici: nelle prossime settimane verrà infatti formalizzato l’ingresso nel “Due Giare” del Comune di Villa Sant’Antonio.

In assemblea il presidente Lino Zedda ha ricordato ai colleghi sindaci e amministratori la difficile situazione finanziaria dell’ente. “La Regione non ci ha ancora trasferito le somme dovute per il 2020 e per il 2021”, ha detto Zedda, “nonostante ci sia una legge regionale che lo prevede. Non sono serviti lettere, solleciti, incontri. Ora stiamo valutando un ricorso per vie legali”.

Il rinnovo delle cariche. La strada da percorrere per il Consorzio Due Giare è sempre la stessa: cultura, sport, tradizioni locali, artigianato, ambiente e gastronomia sono strumenti preziosi per il rilancio delle zone interne. In realtà l’ente territoriale, che da decenni si occupa della promozione e dello sviluppo turistico di una fetta dell’Alta Marmilla, non si è mai fermato neanche nei mesi più duri e difficili della pandemia, e ha proposto tante iniziative, organizzate in sicurezza, che hanno animato le piccole comunità locali.

“Ci aspetta subito il rinnovo degli organi direttivi, ovvero l’elezione del presidente e del nuovo consiglio d’amministrazione”, ha ricordato ancora ik presidente uscente e (ora delegato del Comune di Baradili) Lino Zedda. “Auspichiamo come sempre una massima condivisione, dopo un ragionamento che faremo tutti insieme nei prossimi giorni”.