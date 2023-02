Il Consorzio “Due Giare” dà il via libera al bilancio: promozione turistica e lavori nella sede

Baressa

Il Tar ha respinto il ricorso contro la ripartizione dei fondi regionali

Un milione e centomila euro per migliorare la sede e la fare manutenzione in altre strutture, ma anche per avviare altri interventi e progetti per la promozione delle risorse del territorio. Il Consorzio turistico “Due Giare” non si ferma. E nonostante la doccia fredda dell’ultima sentenza del Tar – che ha ritenuto non ammissibile il ricorso dell’ente contro la ripartizione dei fondi regionali di due anni fa ai consorzi turistici isolani, che l’aveva penalizzato pesantemente – il patto di ferro fra 13 comuni dell’Alta Marmilla ha dato il via libera al nuovo documento contabile. Lo ha approvato l’assemblea dei sindaci e degli amministratori del Consorzio, riuniti nella sede di Baressa.

Il no del Tar. È stato il presidente Lino Zedda a dare l’annuncio all’inizio della seduta. “L’ultima sentenza del Tar ci ha visto purtroppo perdenti nel nostro ricorso contro la ripartizione dei fondi regionali ai consorzi turistici di due anni fa. Ripartizione”, ha spiegato Zedda, “che aveva privato il nostro bilancio di alcune decine di migliaia di euro. Il Consiglio di Stato aveva riconosciuto il nostro ricorso ma lo ha poi rimandato al Tar per una valutazione nel merito. E il Tar ha riconosciuto come legittima la ripartizione della Regione”. Se non altro, “questa sentenza ha chiarito i criteri di ripartizione della parte variabile dei fondi regionali ai consorzi turistici”.