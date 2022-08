“Un’occasione importante per comprendere più a fondo questo ruolo e le sue variegate funzioni, che non sono solamente di natura amministrativa ma anche di promozione culturale ed economica, oltre che di tutela dei cittadini del Paese che rappresenta”, spiegano gli organizzatori.

L’incontro, in programma nel suggestivo scenario del Colle di Santa Vittoria, si articolerà in due momenti: a partire dalle 19 si terrà la presentazione del suo libro “Storie di terre e di sapori”, pubblicato da Taphros Editrice nel 2020 e articolato in 16 racconti ambientati in territori e luoghi tutti da scoprire insieme all’autrice, a caccia di protagonisti, storie e ricette locali, per altrettanti documentari televisivi.

Fonte: Link Oristano

